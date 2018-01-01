Порошенко і Лукашенко обговорили Перший форум регіонів України та Білорусі
- Сьогодні, 16:50
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Діалог президентів відбувся у телефонному режимі
Петро Порошенко, президент України, і Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь, провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Президенти обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому рівні.
Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення у поточному році у Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі. У цьому контексті йшлося про інтенсифікацію торгово-економічної та культурної складової міжрегіонального співробітництва.
Нагадаємо, у середу, 28 лютого, президент Петро Порошенко обіцяє провести прес-конференцію на тему «Виклики – 2018».