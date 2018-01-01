Порошенко і Лукашенко обговорили Перший форум регіонів України та Білорусі

Діалог президентів відбувся у телефонному режимі

Петро Порошенко, президент України, і Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь, провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Президенти обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому