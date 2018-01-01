  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Порошенко і Лукашенко обговорили Перший форум регіонів України та Білорусі

    Діалог президентів відбувся у телефонному режимі
    Петро Порошенко, президент України, і Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь, провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Президенти обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому
    • Сьогодні, 16:50
    • Розсилка
    Петро Порошенко і Олександр Лукашенко
    Петро Порошенко і Олександр Лукашенко

    Діалог президентів відбувся у телефонному режимі

    Петро Порошенко, президент України, і Олександр Лукашенко, президент Республіки Білорусь, провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Президенти обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому рівні.

    Читайте також

    Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення у поточному році у Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі. У цьому контексті йшлося про інтенсифікацію торгово-економічної та культурної складової міжрегіонального співробітництва.

    Нагадаємо, у середу, 28 лютого, президент Петро Порошенко обіцяє провести прес-конференцію на тему «Виклики – 2018».

    Читайте також
    Петро Порошенко Білорусь Олександр Лукашенко президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ