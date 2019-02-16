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    Політика

    Порошенко обговорив з президентом Чорногорії адаптацію національного законодавства до стандартів ЄС

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    <p>Порошенко запроси Джукановича до України</p> <div></div> - Порошенко обговорив з президентом Чорногорії адаптацію національного законодавства до стандартів ЄС

    Порошенко запроси Джукановича до України

    Президенти погодилися з необхідністю активізації двосторонньої співпраці

    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Чорногорії Міло Джукановичем в рамках участі у щорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки.

    Глава держави висловив вдячність президенту Чорногорії за послідовну рішучу позицію щодо підтримки політики санкцій ЄС проти РФ у зв’язку із триваючою агресією та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

    Під час зустрічі співрозмовники обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин, європейського співробітництва та взаємодії у міжнародних організаціях.

    Президенти погодилися з необхідністю активізації двосторонньої співпраці, а також обговорили перспективні сфери співробітництва, зокрема щодо вивчення євроінтеграційного досвіду Чорногорії, у т.ч. з адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.

    Домовились продовжувати підтримувати активний двосторонній політичний діалог між Україною та Чорногорією з метою реалізації вагомого потенціалу українсько-чорногорського партнерства.

    Глава держави підтвердив запрошення Міло Джукановичу здійснити візит в Україну.

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