Британія створює новий морський альянс через активність флоту РФ – The Guardian

Британський авіаносець HMS Prince of Wales, на борту якого підписали угоду про нове військово-морське партнерство.

За дев'ять місяців активність російських військових кораблів поблизу британських берегів зросла на 41%

Велика Британія створює нову військово-морську ініціативу за участю десяти країн на тлі зростання активності російського флоту поблизу британських берегів. Союзники планують спільно використовувати бойові кораблі, морські безпілотники та системи спостереження для захисту стратегічно важливих районів Атлантики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та Міністерство оборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, протягом перших дев'яти місяців року активність російських військових кораблів поблизу Великої Британії зросла на 41%. У Лондоні розглядають посилення присутності російського флоту як загрозу безпеці морських комунікацій та критичної інфраструктури.

Нова Північна військово-морська ініціатива об'єднає Велику Британію, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи. Основною метою співпраці стане обмін інформацією та координація використання військово-морської техніки.

Зокрема, союзники планують розробити механізми, які дозволять передавати управління безпілотними системами між кораблями різних держав. Наприклад, британський автономний морський дрон зможе працювати під контролем данського або норвезького військового корабля.

Такий підхід має забезпечити оперативніше реагування на потенційні загрози та ефективніше використання військово-морських ресурсів союзників.

Особливе занепокоєння британського уряду викликає діяльність російських розвідувальних суден. Серед них – «Янтарь», який, за словами міністра з питань оборонної готовності Великої Британії Люка Полларда, займається вивченням розташування критично важливих об'єктів підводної інфраструктури.

Британська сторона вважає, що російські судна можуть збирати інформацію про маршрути підводних кабелів зв'язку та інші стратегічні об'єкти, пошкодження яких здатне спричинити масштабні перебої в роботі цифрових і комунікаційних систем.

Окремо Велика Британія виділить £90 млн на підводні безпілотники, датчики та системи штучного інтелекту для виявлення російських субмарин.

Нові системи використовуватимуть у стратегічно важливому районі між Гренландією, Ісландією та Британськими островами. Через цю ділянку Атлантичного океану проходять маршрути, які мають ключове значення для переміщення російських підводних човнів.

За словами Полларда, нова ініціатива спрямована на посилення стримування Росії та демонстрацію готовності союзників захищати територію НАТО.

Британський уряд розраховує, що тісніша координація військово-морських сил дозволить швидше виявляти підозрілу активність російських кораблів і підводних човнів та реагувати на потенційні загрози критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про плани десяти європейських країн об'єднати військово-морські сили для стримування Росії. Союзники домовилися посилити захист підводної інфраструктури в Північній Атлантиці, Арктиці та Балтійському морі.

Також «Главком» писав про перехоплення російського розвідувального судна біля берегів Шотландії. На початку листопада британські військові відстежували корабель «Віктор Леонов», який спостерігав за навчаннями НАТО Strike Warrior.