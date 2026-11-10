Буданов прозвітував про ще одне виконане зобов'язання України перед міжнародними партнерами
Верховна Рада схвалила законопроєкт, необхідний для приєднання України до антикорупційної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку
Виконання домовленостей із міжнародними партнерами – це не лише дипломатичні обіцянки, а й конкретні рішення, які підтверджують готовність України дотримуватися європейських стандартів.
На цьому наголосив голова Офісу президента Кирило Буданов після підтримки Верховною Радою законопроєкту №15056, необхідного для приєднання України до антикорупційної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). За документ проголосували 247 народних депутатів.
Як зазначив Буданов у своєму Facebook, послідовне виконання взятих зобов’язань є основою міжнародної довіри до України.
«Довіра до України будується на рішеннях, і кожне з них наближає нас до Європи», – наголосив керівник Офісу президента.
Голова Офісу нагадав, що тиждень тому під час заходу ОЕСР у Києві пообіцяв міжнародним партнерам представити конкретний результат на грудневому засіданні робочої групи організації. Ухвалення законопроєкту №15056 дозволило виконати цю домовленість.
«Слово, дане партнерам, має підкріплюватися голосуванням, і сьогодні Верховна Рада саме так і вчинила», – зазначив Буданов.
Наступний етап передбачає підписання закону, проходження внутрішніх процедур і передачу документа про приєднання до конвенції. Буданов запевнив, що Офіс президента забезпечить необхідну роботу без затримок.
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