Порошенко отримав у Філадельфії нагороду «Міжнародний державний діяч»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нагороду Порошенку вручила Рада з питань світових справ Філадельфії

Ми ніколи не будемо марнувати шанс зробити значний позитивний вплив на світові справи, заявив президент України

Рада з питань світових справ Філадельфії вручила президенту України Петру Порошенку відзнаку «Міжнародний державний діяч».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Глибоко зворушений і для мене велика честь отримати відзнаку «Міжнародний державний діяч» Ради з питань світових справ Філадельфії. Я вважаю це визнанням наших спільних зусиль. Я вважаю це визнанням прогресу, який ми зробили як українська нація. Я вважаю це символом єдності та солідарності з Україною з боку американського народу, Конгресу та Адміністрації», - зазначив президент.

Порошенко процитував слова президента США Авраама Лінкольна про те, що «ми маємо забезпечити, щоб загиблі, ті, хто віддав життя за те, щоб ми могли жити вільно, не померли марно».

Президент наголосив, що за п’ять років загинуло 13 тис. українців, систематично порушуються права кримських татар та інших українських патріотів на окупованих територіях, відбувається небезпечна мілітаризацію Криму, а також багато українських військовополонених.

«Ми ніколи не будемо марнувати шанс зробити значний позитивний вплив на світові справи та забезпечити краще майбутнє для майбутніх поколінь. Наша шляхетна місія - досягти стійкого миру через підтримку свободи і демократії. Так як ви робите у Сполучених Штатах, як ми робимо в Україні і як ми разом робимо в світі», ще раз подякував за відзнаку президент.

Нагадаємо, Порошенко під час робочої поїздки до США взяв участь у панахиді за загиблими Героями Небесної сотні.

Також він відзначив важливу роль української громади США у зміцнені міжнародної підтримки України.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 20 лютого в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема президент попросив генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Крім того, Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Зазначимо, що 33 країни закликали усі держави ООН покарати Росію санкціямиза окупацію Криму.