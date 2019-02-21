Порошенко у США взяв участь у панахиді за загиблими Героями Небесної сотні



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Панахида проходила у Свято-Андріївському соборі УПЦ в США в місті Саус, Нью-Джерсі Фото: прес-служба Петра Порошенка

Президент підкреслив, що українці пройшли величезні випробування – революцію, агресію проти України та анексію Криму

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до США взяв участь у панахиді за загиблими Героями Небесної сотні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, молебен відправили глава Української православної церкви в США митрополит Антоній та архієпископ Даниїл у Свято-Андріївському соборі УПЦ в США в місті Саус, Нью-Джерсі.

Президент зауважив, що дні з 18 по 21 лютого назавжди увійшли в історію України, коли п’ять років тому за злочинним наказом тодішньої влади було відкрито вогонь по Героям Небесної сотні.

«За що віддали життя наші герої? Революція гідності почалася в листопаді 2013 року через дуже просту причину – Україна більше не хотіла жити під радянським або російським ярмом. Український народ прагнув повернутися до європейської родини народів. І це об’єднало нас. Чому ми перемагали всі ці п’ять років? Бо нація була єдиною», - сказав президент.

Глава держави зауважив, що серед Героїв Небесної сотні є представники всієї України.

«Чого прагнули герої, які віддали найцінніше – своє життя? Вони дуже любили Україну, вони дуже любили українців. І тому так важливо нам завжди пам’ятати про це, молитися, бо це є тим запобіжником, щоб ми завжди цінували ту велику відповідальність, яку вони своєю смертю поклали на нас, живих. Щоб ми не марнували час. Щоб ми ніколи не дозволили зруйнувати нашу єдність. Щоб ми знали, куди ми йдемо і перемагали на цьому шляху», - наголосив Порошенко.

Президент підкреслив, що українці пройшли величезні випробування – революцію, агресію проти України та анексію Криму.

«Хочу, щоб ми сьогодні пом’янули Героїв Небесної сотні і віддали шану і повагу тим, хто віддав своє життя за свободу, волю і незалежність України. Бо українці – така нація, такий народ, що вони ніколи не можуть жити не вільними», - зазначив президент.

Митрополит Антоній закликав молитися за Україну до Матері Божої, яка своїм омофором завжди охороняла український народ.

«Світ повинен знати те, що покоління українців пам’ятають, що Герої не вмирають… Вони продовжують жити в пам’яті нації та бути прикладом для майбутніх героїв, які творять історію», - зауважив він. митрополит закликав усіх пам’ятати про цей героїзм.

«Ці загиблі герої звертаються до нас усіх - ніхто більше не може нас мучити голодом або іншим терором. Незважаючи на усі спроби стерти українців з лиця світу, українська самоідентичність зберіглася у серцях і розумі українського народу. Вона завжди була поштовхом для відродження нації. Герої не вмирають», - сказав митрополит Антоній.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у місцях загибелі учасників Революції гідності ввечері 20 лютого запалили «Промені Гідності».

Як писав Главком, польський євродепутат написав зворушливого листа «невідомому герою Небесної сотні».

Також повідомлялося, що сьогодні, 20 лютого, у Києві родичі героїв Небесної сотні провели мітинг проти суддів.

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Напередодні відбулось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці російської агресії в Україні.

Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті.