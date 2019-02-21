Порошенко подякував діаспорі у США за «п’ять років єдності українців світу»



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Президент зустрівся з українською діаспорою у Свято-Андріївському соборі УПЦ в США

Порошенко відзначив важливість зустрічі з українською громадою Сполучених Штатів

Президент Петро Порошенко відзначив важливу роль української громади США у зміцнені міжнародної підтримки України.

Про це глава держави сказав під час участі у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, спільної молитви та спілкування з громадою у Свято-Андріївському соборі УПЦ в США, повідомляє прес-служба президента.

Глава держави відзначив, що Україна нарешті має свою незалежну церкву, на створення якої чекала багато століть. Він подякував Вселенському патріарху Варфоломію, предстоятелям українських церков, патріаршим екзархам, дякуючи зусиллям яких відбулася ця історична подія. «Як тішаться з цього українці всього світу», - зауважив президент.

Він особливо відзначив важливість зустрічі з українською громадою Сполучених Штатів.

«Я хочу подякувати всім за спільну молитву. Я хочу подякувати за ці п’ять років єдності українців світу. Я хочу подякувати за тверде бажання продовжувати роботу», - додав президент.

Водночас Порошенко додав, що не треба вважати, що перемога у нас уже в руках.

«У нас попереду багато роботи. І нам треба тримати цю єдність. Для цих дітей. Це молоді українці. Я наголошую – ці діти люблять Україну, і коли вони виростуть Україна буде членом Європейського Союзу, буде членом НАТО».

Він підкреслив, що потрібно дуже любити Україну і важко працювати для того, щоб наша країна була краще.

«Я переконаний, що ми точно переможемо, бо правда з Україною. Господь Бог з Україною. І Господь чує наші молитви, незважаючи на те, що посилає нам дуже важкі випробування. Але нарешті після сотень років випробувань Господь посилає нам перемогу. Ми зупинили російського агресора, ми створили українську церкву, ми увійшли до світового православ’я. Ми будуємо і змінюємо нашу державу», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко під час робочої поїздки до США взяв участь у панахиді за загиблими Героями Небесної сотні.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 20 лютого в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема президент попросив генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Крім того, Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Зазначимо, що 33 країни закликали усі держави ООН покарати Росію санкціямиза окупацію Криму.