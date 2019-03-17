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    Політика

    Порошенко пообіцяв нову ракетну програму в разі своєї перемоги

    • Розсилка
    Порошенко пообіцяв нову ракетну програму в разі своєї перемоги

    Порошенко згадав, з чого розпочиналося реформування армії

    Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі перемоги на виборах свою нову каденцію почне з оновленої військової ракетної програми.

    «Наша дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії. Свою першу президентську каденцію, страшно й згадати, починав з того, що шукав для армії не лише шоломи та бронежилети, а штани, шкарпетки, білизну. Наступну каденцію розпочну з оновленої військової ракетної програми», — заявив Порошенко.

    Він зазначив, що вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності «знімає з України низку обмежень» й нині Україна може випускати такі ракети, які «летітимуть значно далі».

    На думку Порошенка, це має стримувати Росію, адже її територія стає «вразливою».

    Нагадаємо, на Михайлівський площі у Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу «Народна зустріч з Петром Порошенко» відбулась сутичка.

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