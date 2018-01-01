Порошенко пропонує внести грузинське питання у санкції проти РФ

Порошенко закликав Грузію долучитися до роботи для удосконалення механізму санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко зустрівся з головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе в рамках його офіційного візиту в Україну. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Сторони наголосили на важливості імплементації, підписаної в ході державного візиту президента до Грузії у липні 2017 року, Декларації про встановлення стратегічного



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Зустріч Петра Порошенка з грузинською делегацією на чолі з Іраклі Кобахідзе

Порошенко закликав Грузію долучитися до роботи для удосконалення механізму санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко зустрівся з головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе в рамках його офіційного візиту в Україну. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Сторони наголосили на важливості імплементації, підписаної в ході державного візиту президента до Грузії у липні 2017 року, Декларації про встановлення стратегічного партнерства між Україною і Грузією.

Було підкреслено взаємну зацікавленість у поглибленні міжпарламентських зв’язків між двома країнами. Зокрема, йшлося про тісну координацію позицій у рамках міжнародних парламентських асамблей, передусім в ПАРЄ, та міжнародних організацій.

Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Порошенко висловив вдячність грузинській стороні за надання можливості для проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали поранень в зоні АТО, а також членів їхніх родин.

Президент зауважив, що нині проводиться робота для удосконалення механізму санкцій проти Росії і грузинська сторона може до неї долучитися. «Це допоможе нам привернути більше уваги та стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію та Абхазію», - зауважив Порошенко.

Кобахідзе зазначив, що грузинська делегація, яка відвідує Україну, дуже репрезентативна: «Такий високий рівень демонструє наш особливий інтерес до співпраці між Україною та Грузією». «Україна та Грузія демонструють добру динаміку у двосторонній співпраці. І ми переконані, що ми маємо широкі перспективи для поглиблення наших взаємин, зокрема політичної, економічної співпраці», - підкреслив він.

Співрозмовники також обговорили питання спільного відзначення 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Українською державою та Грузинською Демократичною Республікою, яке відзначатиметься 4 липня 2018 року.