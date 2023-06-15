Столар та Черновецький: хто із політиків найбільше піарить себе у Facebook

За останні 90 днів на рекламу у Facebook українські політики витратили $229 тис.

Протягом війни рекламний ринок соціальних мережх змінився. Якщо раніше найбільше витрат в Україні припадало на політичну рекламу, то тепер лідирують благодійні фонди, які оплачують кампанії, що стосуються соціальних або політичних питань. Рух «Чесно» з'ясував, хто із політиків витрачає найбільше грошей на рекламу.

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Загалом за останні 90 днів на рекламу у Facebook було витрачено понад 8 млн грн, або $229 тис. Найбільше на рекламу витратили благодійні фонди «Коло життя», «Відновлення Добробуту» та Інститут когнітивного моделювання. Також у лідерах «Українські новини», Київська школа державного управління ім. С. Нижного та Фонд Вадима Столара (нардеп від нині забороненої партії «ОПЗЖ»).

Політики, які найбільше витратили на рекламу у соціальних мережах

Тема благодійності є центральною для його рекламних кампаній, а також для Петра Порошенка. Останній рекламує діяльність ГО «Справи громад» та свого іменного фонду. Леонід Черновецький лише на рекламу відео під назвою «Как и кто уничтожал Украину» витратив понад $2000.

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Черновецький на рекламу відео під назвою «Как и кто уничтожал Украину» витратив понад $2000

Із десяти найбільших рекламодавців у Fаcebook лише троє розміщують рекламу і в Google з приводу соціальних або політичних питань.

Реклама в Google значно дорожча, ніж у Facebook. У середньому ціна за клік становить $2,69 і $1,72 відповідно – різниця більш ніж 30%. Наразі Google відкриває інформацію про витрати на таку рекламу в обмеженому переліку країн, України в ньому немає.

Витрати на рекламу у Fаcebook

Витрати на рекламу у Google

У «Чесно» провели прогностичні розрахунки таких витрат, беручи за основу дані про аналогічні витрати у країнах ЄС. Для оцінювання можливих витрат був використаний метод поліноміальної регресії 10-го ступеня.

«За попередніми розрахунками, ця сума за останні три місяці становить близько $26 тис. (майже 1 млн грн), проте може коливатися в дуже широкому діапазоні – від $2 тис. до $70 тис.», – йдеться у дослідженні.

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Проте завдяки Центру прозорості реклами можна відстежувати активні оголошення окремих рекламодавців. Наприклад, Фонд Вадима Столара має 40 активних оголошень у форматі відео.

Фонд Вадима Столара має 40 активних оголошень у форматі відео

«Враховуючи, що їхній рекламний бюджет у Facebook за три місяці складає більше ніж $7 тис., треба розуміти, що ця кампанія буде значно дорожча. Точні цифри назвати важко, адже невідома аудиторія, час показу та інші показники. Проте навіть якщо зважати на кількість оголошень, то така реклама могла обійтись від $10 тис. до $20 тис., хоча це, звісно, не остаточні цифри», – прокоментував діджитал-експерт Андрій Лісовий, який працював зокрема з рекламними кампаніями в соцмережах.

Так само свою діяльність рекламує Леонід Черновецький. Кількість оголошень у нього менша – нині їх 12, а формат реклами – також відео.

Леонід Черновецький активно рекламує свою діяльність

Рекламу в гуглі запускають і лідери за кількістю витрат у Facebook – вже згадані благодійні фонди «Коло життя» і «Відновлення Добробуту».

Хоча нині ситуація виглядає так, що рекламодавці частіше обирають Facebook для просування політичних і соціальних питань, бюджети на рекламу в гуглі традиційно значно більші, що і створює необхідність прозорого відстеження витрат на подібні кампанії. Тому Рух «Чесно» закликав Google відкрити цю інформацію для України.

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«Значно більшу проблему і небезпеку становить продовження діяльності проросійських політиків, таких як фігурант «Реєстру держзрадників» Леонід Черновецький, або використання теми благодійності. Останнє викликає особливо багато питань, коли фонди не мають жодної фінансової звітності», – йдеться у дослідженні.

Зазначимо, що рік тому Леоніду Черновецькому було повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 ККУ). Незважаючи на це, він продовжує свою діяльність і поширення наративів російської пропаганди.

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