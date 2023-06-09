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Росія хоче зламати пошуковий сервіс Google

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія хоче зламати пошуковий сервіс Google
За словами РФ, пошуковик завдає російським системам шкоду
фото з відкритих джерел

На думку «Роскомнагляду», інформацію з пошуковика використовують зловмисники, щоб атакувати інфраструктуру РФ

У «Роскомнагляді» заявили про намір зламати пошуковий сервіс Google у Росії. Він нібито завдає російським системам шкоду, сказали у відомстві. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

«У закордонному сегменті інтернету функціонують понад 10 сервісів, які постійно сканують та виявляють уразливості зокрема у Рунеті. Ця інформація використовується зловмисниками для комп'ютерних атак на російську інфраструктуру. З метою захисту російських систем одночасно планується вжити заходів щодо обмеження сканування закордонними сервісами російського сегмента інтернету», – йдеться в повідомленні.

У РФ нібито створюють вітчизняну довірену систему сканування, яка дозволить виявити вразливості інформаційних ресурсів та оперативно усунути їх.

Нагадаємо, дані майже 100 тисяч працівників, включаючи робітників мінімум восьми британських компаній, таких як BBC, British Airways, були викрадені російськими хакерами. Атаку здійснило угруповання Clop, яке проникло в систему управління даними MOVEit і отримало доступ до баз даних сотень потенційно інших компаній

До слова, у Росії необхідно створити аналог «китайського файрвола», щоб заблокувати доступ до всіх небажаних сайтів, у тому числі за допомогою VPN-сервісів. Про це заявив член конституційного комітету Радфеду Артем Шейкін.

Як приклад, депутат РФ навів «Вікіпедію», яка, за його словами, стала «інформаційною зброєю» в руках Заходу. У вільній енциклопедії «навмисно спотворюються» історичні та політичні факти, пов'язані з Росією

 

Теги: росія Google

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