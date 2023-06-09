Росія хоче зламати пошуковий сервіс Google

На думку «Роскомнагляду», інформацію з пошуковика використовують зловмисники, щоб атакувати інфраструктуру РФ

У «Роскомнагляді» заявили про намір зламати пошуковий сервіс Google у Росії. Він нібито завдає російським системам шкоду, сказали у відомстві. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

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«У закордонному сегменті інтернету функціонують понад 10 сервісів, які постійно сканують та виявляють уразливості зокрема у Рунеті. Ця інформація використовується зловмисниками для комп'ютерних атак на російську інфраструктуру. З метою захисту російських систем одночасно планується вжити заходів щодо обмеження сканування закордонними сервісами російського сегмента інтернету», – йдеться в повідомленні.

У РФ нібито створюють вітчизняну довірену систему сканування, яка дозволить виявити вразливості інформаційних ресурсів та оперативно усунути їх.

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Нагадаємо, дані майже 100 тисяч працівників, включаючи робітників мінімум восьми британських компаній, таких як BBC, British Airways, були викрадені російськими хакерами. Атаку здійснило угруповання Clop, яке проникло в систему управління даними MOVEit і отримало доступ до баз даних сотень потенційно інших компаній

До слова, у Росії необхідно створити аналог «китайського файрвола», щоб заблокувати доступ до всіх небажаних сайтів, у тому числі за допомогою VPN-сервісів. Про це заявив член конституційного комітету Радфеду Артем Шейкін.

Як приклад, депутат РФ навів «Вікіпедію», яка, за його словами, стала «інформаційною зброєю» в руках Заходу. У вільній енциклопедії «навмисно спотворюються» історичні та політичні факти, пов'язані з Росією