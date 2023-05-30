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«Вагнер» вербує новобранців у Twitter і Facebook – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Вагнер» вербує новобранців у Twitter і Facebook – ЗМІ
Компанія Meta запевняє, що знає про небезпечність групи «Вагнер», тож видаляє помічений контент, пов'язаний зі збройним формуванням
фото: росЗМІ

Оголошення про роботу в «Вагнері» за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів в обох соцмережах

Російська приватна військова компанія «Вагнер» використовує соціальні мережі Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і психологів для участі в бойових діях, у тому числі в Україні. Про це йдеться в дослідженні Politico.

За даними британської дослідницької групи Logically, що займається дослідженням дезінформації, оголошення про роботу в «Вагнері», найманці якої діють у кількох країнах, за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів в обох соцмережах.

Публікації пишуться десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. У них зазначені контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, які дорівнюють приблизно 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включно з оплачуваними вихідними та медичним обслуговуванням.

Керівник Logically Кайл Волтер порівняв деякі з цих постів зі справжніми пропагандистськими фільмами в поєднанні з номерами телефонів.

«Оскільки ми продовжуємо розглядати ПВК «Вагнер» як дедалі більш небезпечну загрозу для світу, той факт, що ці дописи поширюються інтернетом, викликає занепокоєння», – зауважив він.

Компанія Meta, яка є власницею Facebook, запевняє, що знає про небезпечність групи «Вагнер», тож ПВК не може бути присутньою на її платформах. Компанія видаляє цей контент, якщо помічає його.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що після відходу з Бахмута «Вагнер» продовжить воювати з Україною на інших ділянках фронту. 

Як повідомлялося, інтенсивність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ «вагнерівців» на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. 

До слова, Twitter можуть заблокувати на території Євросоюзу, якщо соцмережа не відповідатиме певним європейським правилам.

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Теги: Facebook соціальні мережі Twitter ПВК «Вагнер»

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