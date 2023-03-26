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Обшуки в церквах Московського патріархату: ООН заявила про «дискримінацію»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обшуки в церквах Московського патріархату: ООН заявила про «дискримінацію»
фото: СБУ (ілюстративне)

В організації переймаються через нібито порушення прав представників Московської церкви на справедливий судовий розгляд

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване, що обшуки правоохоронців у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер. Про це йдеться в доповіді про ситуацію з правами людини в Україні за останні шість місяців, до 31 січня 2023 року.

У ній згадується, що Служба безпеки України провела обшуки в монастирях, офісах, навчальних закладах та іншій власності УПЦ МП в Києві, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Дніпрі, Хмельницькому, а також у Черкаській, Волинській, Херсонській, Тернопільській, Полтавській та Закарпатській областях.

В ООН заявили, що в деяких випадках співробітники СБУ допитували священнослужителів із використанням поліграфа.

«УВКПЛ стурбоване тим, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром невіднятних прав на справедливий судовий розгляд», – зазначили в організації.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Наразі на території Лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей: Мінкульт уже встановив ряд порушень.

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

До відома, патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні. Він неодноразово заявляв, що РПЦ виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів, а тепер став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі. 

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Теги: обшук церква СБУ ООН Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра лавра

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