Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври

Олексій Данілов: «Ніхто їх звідти фізично за ноги, за руки, за бороди таскати не буде»

Українська влада не збирається застосовувати фізичу силу, аби видворити УПЦ МП зі стін Києво-Печерської лаври. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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За його словами, держава не застосовуватиме на території комплексу фізичну силу, оскільки російські спецслужби розраховують саме на такий сценарій.

«Ніхто їх звідти фізично за ноги, за руки, за бороди таскати не буде. Це є не наша тактика», – підкреслив Данілов.

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Секретар РНБО підкреслив, що план опору духовенства розробили у Москві. Ворог прагне показати росіянам по телебаченню, як українська влада чинить фізичний тиск на представників УПЦ МП.

За його словами, державний заповідник буде повністю у руках України. Представника духовенства, що проявляв агресію до журналістів, секретар РНБО вважає ілюстрацією провокацій Кремля.

«Ми розуміємо план Російської Федерації. Ми розуміємо дії п‘ятого та першого управлінь ФСБ, які на сьогодні опікуються цим питанням», – розповів Данілов.

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Посадовець завірив, що Києво-Печерська Лавра буде звільнена за законом. Також він підкреслив, що влада тримає під контролем усе, що відбувається на території заповідника.

«Це російський проєкт», – заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, заяви представників країни-агресорки доказують зв’язок провокацій у Києво-Печерській Лаврі з Кремлем.

Нагадаємо, представники Московського патріархату й надалі намагаються блокувати роботу комісії Мінкульту з приймання-передачі держмайна у Києво-Печерській лаврі. Сьогодні, 31 березня, члени комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали потраплянню їх всередину будівлі.

Як відомо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).