Усе через Лавру. Підсанкційний ієрарх УПЦ МП заявив, що голодуватиме

Митрополит Лука має намір проводити голодування у Свято-Миколаївському монастирі у Запоріжжі

Митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, архієрей Української православної церкви Московського патріархату оголосив, що з 27 березня він розпочинає голодування на підтримку братії Києво-Печерської лаври. Про це священнослужитель заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

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За словами ієрарха УПЦ, його рішення – позиція навіть не стільки ієрарха та ченця, скільки простої віруючої людини, оскільки у неї «серце кров'ю обливається», дивлячись на те, що відбувається зі святинею в Києві.

Митрополит Лука має намір проводити голодування у Свято-Миколаївському монастирі у Запоріжжі.

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Натомість журналістка Соня Кошкіна стверджує, що благий намір митрополита продиктований не його жертовністю, а боротьбою із зайвою вагою. «Бо голодає Лука регулярно. Не тому, що він – щирий віруючий, а тому, що має давні проблеми з зайвою вагою. Дуже зайвою. Після двох операцій по урізанню шлунка йому вдалося схуднути майже на два центнери. Тож періодичне утримання від їжі для нього – життєва необхідність. А зовсім не якийсь там подвиг», – написала журналістка.

У митрополита Луки раніше були проблеми із зайвою вагою

Як повідомляв «Главком», Верховний суд 16 березня отримав позовну заяву від митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру – Андрій Коваленко). Ієрарх судиться з президентом Володимиром Зеленським, третьою особою вказані СБУ та Рада нацбезпеки і оборони. Зокрема митрополит Лука просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863. Згідно з цим документом, стосовно церковнослужителя запроваджено 14 видів персональних санкцій на п’ять років. Йдеться про тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

Нагадаємо, раніше митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука записав відео, на якому відкрито висловив свою підтримку патріарху Кирилу.

Додамо, що у 2018 році митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП потрапив до бази «Миротворця».

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Нагадаємо, що у жовтні 2022 року СБУ взялася перевіряти діяльність філій РПЦ в Україні. Також президент Володимир Зеленський натякнув, що роботу УПЦ в Україні можуть заборонити.