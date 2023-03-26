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Усе через Лавру. Підсанкційний ієрарх УПЦ МП заявив, що голодуватиме

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усе через Лавру. Підсанкційний ієрарх УПЦ МП заявив, що голодуватиме
фото скріншот відео

Митрополит Лука має намір проводити голодування у Свято-Миколаївському монастирі у Запоріжжі

Митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука, архієрей Української православної церкви Московського патріархату оголосив, що з 27 березня він розпочинає голодування на підтримку братії Києво-Печерської лаври. Про це священнослужитель заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

За словами ієрарха УПЦ, його рішення – позиція навіть не стільки ієрарха та ченця, скільки простої віруючої людини, оскільки у неї «серце кров'ю обливається», дивлячись на те, що відбувається зі святинею в Києві.

Митрополит Лука має намір проводити голодування у Свято-Миколаївському монастирі у Запоріжжі.

Натомість журналістка Соня Кошкіна стверджує, що благий намір митрополита продиктований не його жертовністю, а боротьбою із зайвою вагою. «Бо голодає Лука регулярно. Не тому, що він – щирий віруючий, а тому, що має давні проблеми з зайвою вагою. Дуже зайвою. Після двох операцій по урізанню шлунка йому вдалося схуднути майже на два центнери. Тож періодичне утримання від їжі для нього – життєва необхідність. А зовсім не якийсь там подвиг», – написала журналістка.

У митрополита Луки раніше були проблеми із зайвою вагою
У митрополита Луки раніше були проблеми із зайвою вагою

Як повідомляв «Главком», Верховний суд 16 березня отримав позовну заяву від митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру – Андрій Коваленко). Ієрарх судиться з президентом Володимиром Зеленським, третьою особою вказані СБУ та Рада нацбезпеки і оборони. Зокрема митрополит Лука просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863. Згідно з цим документом, стосовно церковнослужителя запроваджено 14 видів персональних санкцій на п’ять років. Йдеться про тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

Нагадаємо, раніше митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука записав відео, на якому відкрито висловив свою підтримку патріарху Кирилу.

Додамо, що у 2018 році митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП потрапив до бази «Миротворця».

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року СБУ взялася перевіряти діяльність філій РПЦ в Україні. Також президент Володимир Зеленський натякнув, що роботу УПЦ в Україні можуть заборонити.

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Теги: Києво-Печерська лавра релігія церква голодування

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