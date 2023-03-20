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Данілов анонсував зміну політичних еліт після перемоги

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Данілов анонсував зміну політичних еліт після перемоги
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

За словами секретаря РНБО Данілова, в українську політику вже зараз приходять нові обличчя, які будуть формувати державу після війни

Політичні реформування в Україні залежатимуть від багатьох процесів після перемоги у війні. Про це розповів в інтерв’ю Наталі Мосейчук секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що Україна змінюється вже зараз.

«Це все буде залежати від багатьох процесів… На сьогодняшній день вже йдуть (в політику, – «Главком») нові обличчя, нові люди, молоді йдуть», – розповів Данілов.

На його думку, у політиці після перемоги також збільшиться кількість військових та волонтерів.

«Чи будуть в майбутньому старі політики… Це залежить від багатьох факторів. Перш за все це залежатиме від суспільства. Я точно можу сказати, що якщо хтось сьогодні розраховує купувати за гроші голоси, купувати за гроші якісь процеси, то ми інша країна. Ми вже інші. У нас вже інше суспільство», – наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов додав, що українське суспільство буде настільки досвідченим в багатьох процесах, що політикам треба буде давати відповіді на багато питань. Наприклад, де вони були під час великої війни.

В інтерв'ю Данілов також розповів, що Україна не може собі дозволити піти на поступки у питанні повернення територій. Росія активно проводить свою політику у країнах Заходу, щоб зупинити військові дії на своїх умовах, проте позиція України залишається непохитною. 

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що візит китайського лідера до Росії зможе показати справжні наміри Китаю

Теги: Україна Олексій Данілов політика

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