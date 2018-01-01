Порошенко зустрінеться із генерал-губернатором Канади, екс-космонавткою Жулі Паєтт
- Сьогодні, 12:17
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Жулі Паєетт за свою космічну кар'єру брала участь в двох місіях на МКС
Лідери України і Канади обговорюватимуть питання в сфері безпеки
У четвер, 18 січня, до України у рамках офіційного візиту приїде генерал-губернатор Канади Жулі Паєтт. Гостя зустрінеться із президентом України Петром Порошенко для обговорення питань партнерства, передає прес-служба глави держави.
«Під час зустрічі будуть обговорені питання подальшого поглиблення особливого партнерства між Україною та Канадою, зокрема в сфері безпеки. Заплановано також спільне відвідування Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де у рамках канадської місії UNIFIER здійснюється підготовка українських військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перебування Жулі Паєтт в Україні стане її першим закордонним візитом з часу інаугурації на посаду генерал-губернатора Канади.
Під час переговорів з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом наприкінці 2017 року, Жюлі Паєт заявила, що Канада має намір продовжувати політику підтримки України.
Довідка:
Жулі Паєтт за освітою є комп'ютерним інженером, але в 1992 році була відібрана серед 5330 бажаючих і стала космонавтом. За свою космічну кар'єру брала участь в двох місіях на МКС і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади.