«Потрібна коаліція». «Слуга народу» визнала, що монобільшість не рухається без «костилів»

«Потреба в голосах інших фракцій є, але коаліційну угоду ніхто не складає» – Василевська-Смаглюк

Фракція партії «Слуга народу» в парламенті, що складає монобільшість, не має стабільних 226 голосів. Тому, аби ухвалювати необхідні рішення, політичній силі потрібна коаліційна угода з іншими фракціями. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Я ще до війни казала, що нам потрібна коаліційна угода, бо у нашій фракції немає стабільних 226 голосів. Середньоарифметичне – десь 210. Тому потреба в голосах інших фракцій є, але коаліційну угоду ніхто не складає. Офіс президента взагалі цим не займається, за збір голосів відповідає Мотовиловець, але він знову-таки – не «слуг народу» переконує голосувати, а інші фракції. З нами Мотовиловець проводить чисто ритуальні бесіди, а на всі гострі запитання відмахується формальними відповідями», – розповіла нардепка.

Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, голосує за кадрові призначення, бо розуміє, що комусь треба виконувати певну роботу, а це бачення формується на Банковій.

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«Під час війни саме Офіс президента формує порядок денний, хоча іноді я потім шкодую за голосування щодо деяких міністрів. Наприклад, з виплатами внутрішньо переміщеним особам бардак, обіцяних виплат для тих, хто був в окупації (а ці виплати широко анонсували), на Київщині взагалі ніхто не отримав. Є-допомогу по 6500 тис., анонсовану для підприємців, отримали лише ті, хто сидів зі зв’язком і світлом на західній Україні або взагалі закордоном, а північ Київщини, яка сиділа в окупації без зв’язку, лише дірку від бублика. А тероризують виборці за це мене, а не, наприклад, міністра економіки чи міністра соцполітики, відповідальних за ці рішення», – каже представниця «слуг».

Також нардепка Ольга Василевська-Смаглюк натякнула, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента. Крім того, вона розповіла, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик 25 жовтня заявила, що написала заяву про вихід з політичної партії «Слуга народу». Депутатка завила, що продовжить брати участь у діяльності добровольчого формування територіальної громади та залишиться на посаді радника командира 110 Запорізької окремої бригади територіальної оборони.