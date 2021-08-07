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    Ганна Герман закликала українську владу миритися з Путіним і Лукашенком

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    Ганна Герман порадила українцям назавжди забути про повернення Криму й Донбасу - Ганна Герман закликала українську владу миритися з Путіним і Лукашенком

    Ганна Герман порадила українцям назавжди забути про повернення Криму й Донбасу

    Фото з відкритих джерел

    Колишня депутатка нагадала про «спільне коріння» і «братні народи»

    Колишній депутат Верховної Ради Ганна Герман назвала єдиний спосіб України «повернути» Крим і Донбас. Про це вона розповіла в ефірі одіозного телеканалу «Наш».

    За її словами, Київ зможе домогтися цього тільки в тому випадку, якщо помириться з Росією і Білоруссю. Герман зазначила, що «три братні народи, які завжди жили в злагоді та мають спільне коріння, повинні задуматися над тим, як жити разом». Герман також додала, що їм варто шанувати особливості, культуру і мову один одного.

    Крім цього, колишня депутатка «порадила» українській владі назавжди забути свою мрію про повернення Криму й Донбасу, якщо вони не захочуть жити в мирі та дружбі з сусідами.

    Крим з кінця лютого 2014 року захоплений й окупований російськими регулярними військовими частинами, а пізніше тимчасово анексований Російською Федерацією.
    Окупація півострова міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії. АР Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус »територій України, тимчасово окупованих Росією».

    У 2014–2015 роках встановлена система міжнародних санкцій за будь-яке визнання Криму частиною Росії та спроби легалізації незаконної окупації півострова.

    Нагадаємо, Нацрада оштрафувала канал «Наш» через слова Рабіновича про «фашизм в Україні».

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    Теги: Крим Донбас Ганна Герман окупація фашизм
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    Ганна Герман закликала українську владу миритися з Путіним і Лукашенком