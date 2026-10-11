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Зеленський прокоментував оголошене Трампом енергетичне перемир’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський прокоментував оголошене Трампом енергетичне перемир’я
Україна готова приєднатися до перемир'я, якщо на нього справді погодилася Росія
фото: Офіс президента

«Оголошення про припинення вогню стало для мене новиною», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я стало для нього новиною. Водночас Україна готова приєднатися до такого режиму, якщо на нього справді погодилася Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

«Оголошення про припинення вогню стало для мене новиною», – сказав Зеленський.

«Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли почнеться припинення вогню. Ми готові, і ми це приймемо», – додав президент України.

Раніше президент США Дональд Трамп вкотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією. 

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо українських атак.

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Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна перемир'я

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