Прем'єрміністр прокоментував звільнення В'ятровича



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Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті Фото: Олег Слабоспицький, Facebook

Гончарук обіцяє зберегти ключові напрями роботи Інституту нацпам’яті після відставки В'ятровича

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук пообіцяв залишити без змін ключові напрями роботи Інституту національної пам'яті, керівник якого заявив про свою відставку 19 вересня.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд підтримав рішення про звільнення Володимира В'ятровича з посади голови Українського інституту національної пам'яті. Дякую Володимиру і команді за всю зроблену за ці роки роботу і досягнення. Ключові напрями роботи Інституту залишаться незмінними», - запевнив Гончарук.

Прем'єр наголосив, що Інститут зберігає статус органу державної влади.

Він пообіцяв завершити будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні і Музею Революції Гідності, а також продовжити створення Архіву національної пам'яті.

Гончарук висловив упевненість у збереженні Україною лідерських позицій серед європейських країн у сфері вільного доступу до архівів комуністичних спецслужб.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

Після звільнення В’ятрович планує повернутися до історичної діяльності, адже останні п’ять років не міг приділити час цій сфері

Як відомо, В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам’яті 25 березня 2014 року.