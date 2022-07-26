Президенти Польщі та Литви анонсували візит в Україну

Прибилтійські країни посилять двосторонню військову співпрацю

Польща і Литва не зменшуватимуть підтримку України, а президенти Анджей Дуда і Гітанас Науседа планують чергові візити до Києва. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

«Два дні надзвичайно цінних розмов з президентом Литви Гітанасом Науседою. Наші країни не зменшать своєї активності в Україні, обидва плануємо чергові візити до Києва. Ми не піддаватимемося на жодний шантаж з боку Росії», – написав Дуда.

Dwa dni niezwykle cennych rozmów z prezydentem Litwy @GitanasNauseda . Nasze kraje nie zmniejszą zaangażowania na Ukrainie, obaj planujemy kolejne podróże do Kijowa, nie będziemy też ulegać żadnym szantażom ze strony Rosji. Litwa i Polska zwiększą też współpracę wojskową. ???? pic.twitter.com/JfPNDDJTV7 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 26, 2022

Він додав, що Польща і Литва також посилять двосторонню військову співпрацю.

Як відомо, президенти Дуда і Науседа у понеділок та вівторок проводили спільні консультації на Гельській косі на узбережжі Балтійського моря.

Нагадаємо, 13 квітня Зеленський зустрівся з президентами Польщі та країн Балтії під час їхнього візиту до Києва.

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