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    Політика

    Президенти Польщі та Литви анонсували візит в Україну

    Лідери з перших днів вторнення стали надійними друхями України - Президенти Польщі та Литви анонсували візит в Україну
    Лідери з перших днів вторнення стали надійними друхями України
    фото: Jakub Szymczuk/KPRP

    Прибилтійські країни посилять двосторонню військову співпрацю

    Польща і Литва не зменшуватимуть підтримку України, а президенти Анджей Дуда і Гітанас Науседа планують чергові візити до Києва. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

    «Два дні надзвичайно цінних розмов з президентом Литви Гітанасом Науседою. Наші країни не зменшать своєї активності в Україні, обидва плануємо чергові візити до Києва. Ми не піддаватимемося на жодний шантаж з боку Росії», – написав Дуда.

    Він додав, що Польща і Литва також посилять двосторонню військову співпрацю.

    Як відомо, президенти Дуда і Науседа у понеділок та вівторок проводили спільні консультації на Гельській косі на узбережжі Балтійського моря.

    Нагадаємо, 13 квітня Зеленський зустрівся з президентами Польщі та країн Балтії під час їхнього візиту до Києва.

    Тоді ж зруйнована росіянами Бородянка шокувала президентів чотирьох країн (фото).

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    Теги: росія окупанти Польща війна Анджей Дуда Литва Україна президент окупація #stoprussia
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    Президенти Польщі та Литви анонсували візит в Україну