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Представник Конгресу США раптово вимагає від Зеленського звільнити посолку України

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Представник Конгресу США раптово вимагає від Зеленського звільнити посолку України
Спікер Джонсон вимагає звільнити посолку України у США
фото з відкритих джерел

Посолка України у США Оксана Маркарова нібито втручалась у передвиборчий процес

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах, політик написав листа українському президентові Володимиру Зеленському. Про це інформує «Главком» із посиланням на лист Джонсона.

«Шановний президенте Зеленський! Я вимагаю негайно звільнити посла України в США Оксану Маркарову», – написав у своєму листі Джонсон.

За словами спікера, Маркарова організувала цього тижня захід, під час якого український президент відвідав одне із виробничих підприємств.

Об’єкт перебував у полі політичних суперечок, його очолював найвищий політичний сурогат кандидата у президенти США від Демократично партії Камали Гарріс. Тому, за словами Джонсона, на захід «навмисне жодного республіканця не запросили».

«Тур явно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і явно є втручанням у вибори. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні. Її потрібно негайно зняти з посади», – заявив Джонсон.

Також спікер підкреслив, що він неодноразово повідомляв, що всі іноземні політики повинні дотримуватись інформаційної тиші та ніяким чином не брати участь у передвиборчій гонці кандидатів на пост президента США.

«Підтримка припинення війни Росії проти України залишається двопартійною, але наші відносини піддаються невиправданим випробуванням і безпідставно заплямовуються, коли кандидати, які очолюють республіканський президентський список, стають мішенями для нападок у ЗМІ з боку посадових осіб вашого уряду. Ці інциденти не повинні повторитися», – додав Джонсон.

Нагадаємо, під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

До слова, Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У промові він заявив, за якої умови завершиться війна Росії проти України. 

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Кейром Стармер планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті. Зокрема порушать питання і про удари ракетами Storm Shadow по Росії.

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Теги: міністр вибори партії Володимир Зеленський президент Оксана Маркарова

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