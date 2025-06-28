Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України

Президент Зеленський підписав Указ про нагородження Артема Пивоварова почесним званням «Заслужений артист України»

Президент України Володимир Зеленський Указом №424/2025 відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України низку видатних діячів. Серед нагороджених – відомий співак та автор пісень Артем Пивоваров, якому присвоєно почесне звання «Заслужений артист України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Символічно, почесне звання «Заслужений артист України» Артем Пивоваров отримав на день народження. Сьогодні співаку виповнилося 34 роки.

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Артем Пивоваров – український співак, музикант, композитор, автор пісень та саунд-продюсер. Розпочав свою музичну кар'єру у 2012 році. Відомий своїм унікальним стилем, що поєднує поп, інді-поп та елементи етно-музики. Автор багатьох хітів, які займали провідні позиції в українських чартах. Серед найвідоміших проєктів – «Твої вірші, мої ноти», де він створює пісні на вірші відомих українських поетів, співпрацюючи з іншими українськими артистами. Є активним учасником соціальних та благодійних проєктів, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №439/2025 про нагородження президента Республіки Польща Анджея Дуди Орденом Свободи.