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Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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почесне звання «Заслужений артист України» Артем Пивоваров отримав на день народження
фото: Artem Pivovarov

Президент Зеленський підписав Указ про нагородження Артема Пивоварова почесним званням «Заслужений артист України»

 

Президент України Володимир Зеленський Указом №424/2025 відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України низку видатних діячів. Серед нагороджених – відомий співак та автор пісень Артем Пивоваров, якому присвоєно почесне звання «Заслужений артист України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Символічно, почесне звання «Заслужений артист України» Артем Пивоваров отримав на день народження. Сьогодні співаку виповнилося 34 роки.

Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України фото 1
скріншот

Артем Пивоваров – український співак, музикант, композитор, автор пісень та саунд-продюсер. Розпочав свою музичну кар'єру у 2012 році. Відомий своїм унікальним стилем, що поєднує поп, інді-поп та елементи етно-музики. Автор багатьох хітів, які займали провідні позиції в українських чартах. Серед найвідоміших проєктів – «Твої вірші, мої ноти», де він створює пісні на вірші відомих українських поетів, співпрацюючи з іншими українськими артистами. Є активним учасником соціальних та благодійних проєктів, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №439/2025 про нагородження президента Республіки Польща Анджея Дуди Орденом Свободи.

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Теги: Володимир Зеленський Артем Пивоваров

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