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Зеленський планує замінити посла у США Оксану Маркарову – The Washington Post  

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський планує замінити посла у США Оксану Маркарову – The Washington Post  
Президент Володимир Зеленський планує звільнити посла України у США Оксану Маркарову після перемоги Дональда Трампа на виборах
фото: Оксана Маркарова, Facebook

Деталі ймовірного рішення, як і кандидатури на заміну Маркарова, поки що невідомі

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами українського чиновника, ім'я якого не називається, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової. 

Однак посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія. Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.   

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Теги: США завод посольство Володимир Зеленський Оксана Маркарова звільнення

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