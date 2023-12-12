Візит Зеленського до США: названо час зустрічі з Байденом

Після зустрічі президенти країн проведуть спільну пресову конференцію

Зустріч президентів США та України в рамках візиту Зеленського запланована на вівторок, 12 грудня, на 14:00 (21:00 за Києвом). О 16:15 (23:15 за Києвом) президенти Зеленський та Байден вийдуть до представників ЗМІ на спільну пресову конференцію, повідомили журналісти Voice of America.

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Крім того сьогодні український президент зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

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«Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема, спільних проектів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль обох держав наступного року», – повідомили в Офісі президента.

У Білому домі підтвердили, що зустріч президентів відбудеться сьогодні. «Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у Білий дім у вівторок, 12 грудня, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що український лідер фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США із зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Зустріч відбулася в Національному університеті оборони США.

Також під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Основною темою для обговорення стало спільне виробництво зброї. Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який має розміщуватися на території України.