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    Політика

    Президент України доручив уряду підготувати низку законопроєктів: перелік

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    Законопроєкти мають бути внесені до Верховної Ради&nbsp;до 1 жовтня - Президент України доручив уряду підготувати низку законопроєктів: перелік
    Законопроєкти мають бути внесені до Верховної Ради до 1 жовтня

    Законопроєкти «спрямовані на забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції»

    Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету міністрів до 1 жовтня підготувати та внести до парламенту законопроєкти про обіг сільгосп земель, легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    Зокрема, в указі №713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» йдеться, що уряд повинен забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України до 1 жовтня 2019 року наступні законопроєкти:

    • про обіг земель сільськогосподарського призначення,
    • про легалізацію грального бізнесу в Україні,
    • про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину в Україні.

    Крім того, до зазначеної дати Кабмін зобов'язаний внести зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

    До слова, 20 вересня Зеленський обговорив з МВФ реформи та ситуацію навколо «Приватбанку».

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