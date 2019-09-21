Президент України доручив уряду підготувати низку законопроєктів: перелік
Законопроєкти «спрямовані на забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції»
Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету міністрів до 1 жовтня підготувати та внести до парламенту законопроєкти про обіг сільгосп земель, легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Зокрема, в указі №713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» йдеться, що уряд повинен забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України до 1 жовтня 2019 року наступні законопроєкти:
- про обіг земель сільськогосподарського призначення,
- про легалізацію грального бізнесу в Україні,
- про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину в Україні.
Крім того, до зазначеної дати Кабмін зобов'язаний внести зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.
До слова, 20 вересня Зеленський обговорив з МВФ реформи та ситуацію навколо «Приватбанку».