Окупанти атакували Одесу дронами: пошкоджено житлові будинки (фото)

Через ворожу атаку в Одесі частина абонентів залишилась без опалення

У ніч на 20 лютого російські терористи вкотре атакували дронами цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

«Пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунунальні служби – до ліквідації наслідків атаки», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені та оперативні служби.

Із 8:00 ранку можна буде подати документи на відновлення вікон і дверей, у випадку приватного сектору – ще й даху.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни теж завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.

Внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.

До слова, триває 1093-й день повномасштабної війни. Противник завдав ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши при цьому 91 КАБ, застосував 1122 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Протягом минулої доби відбулося 106 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.