Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп почав переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Варто зазначити, що розмова Трампа і Путіна збігається з річницею підписання договору про так зване «приєднання» Криму до Росії, яке сталося 18 березня 2014 року. Ця дата має символічне значення в контексті міжнародної політики та війни між Росією та Україною.

Раніше американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з російським диктатором Путіним. У соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував допис, в якому зазначив, що розмовлятиме з Путіним про війну в Україні. За його словами, багато елементів угоди щодо України узгоджено, але ще багато чого залишилося.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення російсько-української війни. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що США перебувають «на фінішній прямій».

На запитання журналістів, чи запровадить Трамп санкції проти Росії, якщо розмова з Путіним піде не так, як він сподівається, Левітт відповіла, що президент США готовий це зробити, «якщо буде потрібно».

Також повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Як відомо, США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.

До слова, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард розраховує, що президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть продуктивну розмову завдяки прихильності американського лідера до мирного розв'язання питання миру в Україні.