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Атака дронів та співпраця США з Росією: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Атака дронів та співпраця США з Росією: головне за ніч
США та Росія говорять про співпрацю
фото: BBC

Сполучені Штати не погодилися на угоду щодо рідкісноземів на окупованих територіях, яку запропонувала Росія, але й не відкинули її

У Києві працювала ППО, США домовляється про співпрацю з Росією, а Кротевич, який звільнився з «Азову», розповів про плани на майбутнє. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 лютого:

Росія пропонує США угоду

Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Трамп раніше заявляв, що угода про корисні копалини з Росією може відбутися. А Путін вже озвучував, що може дати США доступ до рідкісних корисних копалин на окупованій території України.

Співпраця США та Росії у Арктиці

США та Росія під час останніх переговорів обговорили питання Арктики, оскільки обидві країни мають спільні інтереси в цьому регіоні та потенційні напрямки співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що теми зустрічі охоплювали розвідку природних ресурсів та торговельні маршрути. За словами одного з джерел, США також розглядають можливість співпраці з Росією у сфері розвідки енергоносіїв.

ППО у Києві

У Києві о 23:15 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах попередили про те, що існує загроза БпЛА у Києві та в усіх областях, де оголосили тривогу.

О 4:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

«Тавр» про плани на майбутнє

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

«Давайте так, щоб по-чесному. По-перше, дякую підрозділу «Азов», колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали. Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу», – написав Кротевич.

За його словами, він став таким, яким є, завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років. Кротевич пише, що у політику не піде, а залишиться у військовому секторі. Поки без подробиць, але з часом «Тавр» обіцяв розповісти більше.

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Теги: Україна Дональд Трамп корисні копалини Київ росія війна США путін

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