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Der Spiegel показав обгортку зі «зрадженим» Зеленським на тлі заяв Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Der Spiegel показав обгортку зі «зрадженим» Зеленським на тлі заяв Трампа
Der Spiegel пише, що США максимально відступають від союзників
скріншот

Як зазначають журналісти, найгірші побоювання Європи справджуються

Європа побоюється, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може «зрадити» її так само які Україну. У зв'язку з цим німецький журнал Der Spiegel опублікував обкладинку, присвячену питанню українсько-американських відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання.

На обгортці журнал розмістив українського лідера Володимира Зеленського із заголовком «Зраджений. Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників».

На обгортці журналу президент Володимир Зеленський із заголовком «Зраджений. Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників».
На обгортці журналу президент Володимир Зеленський із заголовком «Зраджений. Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників».
фото: Der Spiegel

Зокрема, найгірші побоювання Європи з приводу президентства у Сполучених Штатах виправдовуються на тлі активних заяв і звинувачень Трампа щодо України та її президента.

Der Spiegel не перший, хто публікує обкладинку, пов'язану з відносинами США, Росії та України. Раніше американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним.

Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Володимира Путіна на першій шпальті та заголовком: «Президент Трамп: Це диктатор і 10 фактів про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик».

Також журнал The Economist випустив лютневий номер з обкладинкою, на якій зображений російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп вдвох сидять за великим столом. Видання називає це «найгіршим кошмаром Європи».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.

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Теги: Європа Дональд Трамп США росія Володимир Зеленський війна

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