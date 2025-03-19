Трамп зробив першу заяву після розмови із Зеленським

Під час дзвінка американський президент розповів лідеру України деталі розмови з Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Білому домі провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Очільник США назвав її «дуже хорошою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента в соцмережі Truth Social.

Як розповів Трамп, розмова із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля Володимиром Путіним, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

«Ми перебуваємо на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з питань національної безпеки Майкла Вальца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом», – каже він.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом у середу, 19 березня.

«Сьогодні у мене буде контакт із Трампом, ми будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джидді була дуже хороша зустріч команд, і все правильно йшло, аби не Росія, бо Росія завжди незадоволена, коли щось іде правильно. Думаю, сьогодні почую деталі розмови Путіна та Трампа», – розповідав Зеленський.

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною».

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.