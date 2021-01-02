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    У світі

    Іран повідомив ООН про плани збагачувати уран до 20% в порушення ядерної угоди

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    Іран повідомив ООН про плани збагачувати уран до 20% - Іран повідомив ООН про плани збагачувати уран до 20% в порушення ядерної угоди
    Іран повідомив ООН про плани збагачувати уран до 20%

    Ядерна угода передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%

    Влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%. Ядерна угода передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

    Про такі плани Ірану повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє BBC.

    МАГАТЕ поінформувало про це Раду Безпеки ООН.

    В організації кажуть, що в повідомленні Ірану не вказано, коли саме країна планує збагачувати уран до 20%.

    Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

    У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про «безсумнівні докази» того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

    Після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми Іран приступив до поетапного припинення виконання своїх зобов’язань, що стосуються збагачення урану і дослідницької діяльності, а на початку січня 2020 року заявив про завершення цього процесу.

    Раніше керівник атомної служби ООН Рафаель Гроссі заявив, що Іран не збирається покращувати відносини із Заходом. Для того, щоби відновити Іранську ядерну угоду, новому президенту США Джо Байдену, найімовірніше, знадобиться перегляд старих домовленостей.

    Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.

    Теги: США санкції Іран ООН президент
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