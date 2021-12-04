ЗМІ повідомили, що Бурбу не хотіли впускати до України

Бурба неодноразово заявляв, що влада чинить на нього тиск через справу вагнерівців

У аеропорту «Бориспіль» після прильоту в Україну Бурба не міг пройти паспортний контроль

Колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу в п'ятницю, 3 грудня, не хотіли пускати до нашої країни. Це сталося в аеропорту «Бориспіль» після його прильоту в Україну. Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на власні інформовані джерела.

Бурбу не хотіли впускати за паспортом прикриття, який показав ексчиновник.

Ситуація вирішилася лише через три години – після того, як помічник колишнього голови розвідуправління привіз його справжній паспорт. Тільки після цього Бурбу вирішили всетаки пустити до країни.

Відомо, що представники Державної прикордонної служби в аеропорту тривалий час спілкувалися з кимось телефоном, перш ніж відпустити ексчиновника. Крім того, вони просили, щоб Бурба провів цілий рік за кордоном.

Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що він не володіє інформацією про цю подію. При цьому, якщо б вона і була, відомство не має права розголошувати дані про осіб, які перетинають державний кордон України, у зв'язку із захистом персональних даних.

Демченко також додав, що жодного громадянина України не могли обмежити у праві в’їхати до країни.

Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

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