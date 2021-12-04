Резніков заявив, що Росія вже захопила Білорусь

Кремль фактично здійснив аншлюс Білорусі, організував гібридну атаку проти країн-членів НАТО і ЄС, направляючи мігрантів до їх кордонів, – Резніков

Російська Федерація вже здійснила аншлюс Білорусі, а також організувала гібридну атаку проти країн-членів НАТО і ЄС. Про це у своїй статті на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«У червні президент США Джо Байден оголосив, що буде уважно стежити за діями Москви протягом наступного півріччя. З тих пір Кремль фактично здійснив аншлюс Білорусі, організував гібридну атаку проти країн-членів НАТО і ЄС, направляючи мігрантів до їх кордонів», – заявив Резніков.

Він також зазначив, що єдиний реальний спосіб впоратися із Кремлем – продемонструвати готовність протистояти російській агресії. Україна і її західні партнери повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу буде занадто висока, щоб про неї думати.

«Якщо відповідь на ці дії обмежиться вираженням заклопотаності і закликами до нового раунду переговорів, Росія буде розглядати це як запрошення до подальшої агресії. Дехто на Заході продовжує вважати, що потрібно робити все, щоб не провокувати Росію. Вони не розуміють, що Кремль розглядає саме існування НАТО і Європейського Союзу як провокацію», – додав Резніков.

Нагадаємо, Євросоюз і Північноатлантичний Альянс (НАТО) готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Резнікова, він обговорював з колегами із Великобританії та США загрозу Росії щодо України. В результаті сторони дійшли висновку, що однієї стурбованості сьогоднішньою ситуацією вже замало.

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