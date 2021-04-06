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    Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії

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    Посол України в Латвії Олександр Міщенко - Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії
    Посол України в Латвії Олександр Міщенко
    Фото: mfa.gov.ua

    В компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю 2019 року

    Проти посла України в Латвії Олександра Міщенка і співробітників дипмісії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації. Як «інструменти» вони використовують висловлювання, інтерв'ю та дані з відкритих джерел, фальсифікуючи їх.

    Про це повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.

    «Обережно, фейки! За інформацією посольства, у зв'язку з принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка з викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля,«Об'єднання українських товариств Латвії», проросійські сили почали кампанію по дискредитації посла України та посольства», – йдеться в повідомленні дипмісії.

    Там уточнили, що в компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю для «Radio Baltkom» від 30 квітня 2019 року.

    За словами дипломатів, такі дії представників організації вказує на їх антиукраїнську сутність і роботу на країну-агресора.

    Нагадаємо, 13 березня Рада директорів Світового конгресу українців (СКУ) виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.

    Теги: посольство Facebook
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