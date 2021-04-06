Проросійські сили почали акцію з дискредитації посольства України в Латвії

В компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю 2019 року

Проти посла України в Латвії Олександра Міщенка і співробітників дипмісії проросійські сили розгорнули кампанію з дискредитації. Як «інструменти» вони використовують висловлювання, інтерв'ю та дані з відкритих джерел, фальсифікуючи їх.

Про це повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.

«Обережно, фейки! За інформацією посольства, у зв'язку з принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка з викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля,«Об'єднання українських товариств Латвії», проросійські сили почали кампанію по дискредитації посла України та посольства», – йдеться в повідомленні дипмісії.

Там уточнили, що в компанії з дискредитації використовується фальсифікація висловлювань посла з відкритих джерел, в тому числі його інтерв'ю для «Radio Baltkom» від 30 квітня 2019 року.

За словами дипломатів, такі дії представників організації вказує на їх антиукраїнську сутність і роботу на країну-агресора.

Нагадаємо, 13 березня Рада директорів Світового конгресу українців (СКУ) виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ.