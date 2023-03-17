Путін вивозить українських дітей до РФ. Зеленський записав відеозвернення

Вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Це історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Так розпочав вечірнє звернення президент України Володимир Зеленський.

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«Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою.

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«Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним», – зазначив президент.

Наразі вдалося повернути трохи більш як 300 дітей з усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України.

Зеленський також розповів про сьогоднішнє засідання Ставки

«Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага – боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Марʼїнка, Білогорівка. Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту. Я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій», – додав він.

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Глава держави сьогодні відзначив бійців 8-й полк ССО і подякував їм за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, у Бахмуті.

«Окрема вдячність – нашим «морським котикам», Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний «мінус» у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах», – зазначив Зеленський.

Також президент подякував воїнам Служби безпеки України. Усім нашим захисникам і захисницям із підрозділу «Альфа», зокрема з груп «Білі вовки» та «Кусто». А також 13-го управління військової контррозвідки СБУ.

«Дякую бійцям Головного управління розвідки – кожному воїну, кожному підрозділу. Дякую воїнам нашого Інтернаціонального легіону, усім, хто відчуває потребу боротися за свободу так само, як її, цю потребу, відчувають українці», – додав він.

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Поговорив сьогодні Зеленський з премʼєр-міністром Словаччини. Подякував за новий і сильний пакет оборонної підтримки. Зокрема, за літаки МіГ.

Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.