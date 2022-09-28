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Україна не буде миритися зі спробами РФ захопити частину нашої землі, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна не буде миритися зі спробами РФ захопити частину нашої землі, – Зеленський
Головним завданням в Україні є координація дій із партнерами
фото: Офіс президента

Кожен наступний ескалаційний крок окупанта підтверджує той факт, що світ повинен діяти жорсткіше

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може й не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Про це він повідомив під час відеозвернення.

Гарант розповів, що наразі головним завданням є координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози.

За словами президента, усі у світі добре розуміють, що відбувається тому будуть обов'язково діяти.

«Якщо хтось там, у Росії, думає, що вони зможуть «проскочити» з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у Росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в Росії помиляються», – заявив глава держави.

Зеленський заявив, що кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Росія вже опублікувала нібито результати псевдореферендуму.

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Теги: окупанти референдум Україна влада

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