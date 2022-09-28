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Вучич оголосив позицію Сербії щодо путінських «референдумів» в Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Вучич оголосив позицію Сербії щодо путінських «референдумів» в Україні
Президент Сербії заявив про підтримку територіальної цілісності України
фото з відкритих джерел

Сербія, яку вважають однією з небагатьох союзниць Росії у Європі, не визнає організовані РФ «референдуми»

Сербія не визнає результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Про це заявив сербський президент Александар Вучич, передає Reuters.

«Сербія… не визнає цього (псевдореферендуму – «Главком»), оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН», – сказав Вучич.

Сербський президент наголосив, що захист територіальної цілісності інших міжнародно визнаних країн входить до інтересів його держави.

«Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн», – сказав Вучич.

Агентство нагадує, що Кремль підтримує Сербію у її протидії визнанню незалежності Косова у світі, але Белград неодноразово відмовлялася підтримати російське вторгнення в Україну в ООН та заявляв, що повністю поважає територіальну цілісність України. Відомо також, що Україна досі не визнає незалежності Косово від Сербії.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня російські окупанти проводили так звані «референдуми» на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю. Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.

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Теги: росія референдум Сербія

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