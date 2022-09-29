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Ердоган поговорив з Путіним: перші подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ердоган поговорив з Путіним: перші подробиці
Ердоган та Путін у четвер провели телефонну розмову
фото з відкритих джерел

Ердоган закликав Путіна дати переговорам з Україною ще один шанс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили можливість поновлення переговорів між РФ та Україною. Про це повідомляє CNN Turk.

Повідомляється, що під час розмови було обговорено останні події щодо російсько-української війни. Зазначається, що Ердоган попросив Путіна надати ще один шанс мирним переговорам з Україною. При цьому турецький лідер зазначив, що його країна може відіграти допоміжну роль у відновленні діалогу між країнами.

Також турецький лідер заявив про необхідність кроків «для зниження напруженості» в контексті російсько-української війни, а «від Росії очікуються кроки для сприяння цьому процесу, особливо у питанні приєднання деяких регіонів України».

У заяві Ердоган також зазначив, що він задоволений успішним завершенням російсько-українського обміну полоненими, над яким вони працювали тривалий час, і дією Стамбульської угоди, яку вони розробили за підтримки ООН. Також він заявив, що продовжують працювати над безперебійним вивезенням зернових продуктів.

Нагадаємо, Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом

Також Ердоган з російським диктатором зустрічався 5 вересня. Зазначимо, що під час попередніх переговорів між президентами Росії та Туреччини російському диктаторові довелося певний час чекати на Ердогана. Очікування викликало у Путіна дещо дивну реакцію, яка розсмішила користувачів соцмереж. 

Читайте також: Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами

Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін

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