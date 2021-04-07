Путін знає, чим може закінчитися для нього широкомасштабна війна – Кравчук

Кравчук: Путін не зможе вести себе так, як він поводився кілька років тому

Путін боїться наслідків війни, вважає Кравчук

Президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» голова української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

За його словами, Путін боїться наслідків війни.

«Росія не готова до широкомасштабної війни. Вона має багато внутрішніх проблем. При всій непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає », – відзначив Кравчук.

Він додав, що «Путін не хоче великої війни, він хоче тримати під контролем Україну, Європу та всі демократичні цінності».

Кравчук вважає, що Путіну не дадуть розпочати війну.

«Він вже не зможе вести себе так, як він поводився кілька років тому. Світ побачив, з ким має справу. І я це бачу із заяв НАТО та політиків високого рангу по всьому світу», – підсумував голова української делегації в ТКГ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.