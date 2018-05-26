Рабінович: Необхідно саджати чиновників, що жодного дня не працювали в бізнесі і декларують мільярди

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Антикорупційний суд не вирішить проблему з корупцією в повній мірі, але створювати його потрібно, вважає Рабінович

Народний депутат, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович назвав кроки для боротьби з корупцією, які не вимагають грошей.

«Один з найважливіших кроків для боротьби з корупцією в Україні - посадити чиновників, які жодного дня не працювали в бізнесі, але вказують мільярди в деклараціях», - заявив він в ефірі програми «Великий вечір» на телеканалі NewsOne, коментуючи розгляд Верховною Радою законопроекту про Антикорупційний суд.

«У депутатів є два варіанти. Перший - це зробити собі харакірі. Після прийняття закону про Антикорупційне суді 90% української еліти можна називати самураями, тому що вони сядуть у в'язницю. Другий варіант - позбутися грошей, це теж складно. Гроші за кордоном зберігаються, хочеться престижу. Вони будуть максимально тягнути зі створенням Антикорупційного суду», - вважає парламентарій.

За його словами, при позитивному рішенні влади цей законопроект вже давно б прийняли.

«Коли владі треба, то всі депутати вночі збираються і приймають потрібні рішення. Але тут не приймають. Звичайно, Антикорупційний суд не вирішить проблему з корупцією в повній мірі, але створювати його можна і потрібно», - заявив Рабинович.

Політик нагадав, що партія «За життя» пропонує реальні кроки боротьби з корупцією.

«Треба зробити так, щоб сама корупція себе з'їдала. Перший крок - заборона роботи державних компаній з офшорами. Цей крок не вартий державі нічого, а 70% корупції відходить. Другий - парламентарій обирається тільки на один термін. Тому що депутати чим більше скликань, тим далі стають розсадником і запорукою корупції в країні. Третє - скасування президентської вертикалі влади. Четверте - посадити чиновників, які жодного дня не працювали в бізнесі і заповнили мільярдні декларації. Їхні гроші потрібно конфіскувати і повернути народу. Це реальні кроки боротьби з корупцією, які не вимагають ні копійки з бюджету», - впевнений лідер партії «За життя».

Відзначимо, що розгляд законопроекту про створення Антикорупційного суду було в черговий раз відкладено - до наступного сесійного тижня, про що повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Протягом двох днів, коли ми працювали над поправками, Верховна Рада України розглянула їх понад 1200, і у нас залишається близько 700 поправок. І відразу в наступний сесійний вівторок ми з вами повернемося до їх розгляду», - пообіцяла Геращенко.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку електронної декларації Вадима Рабіновича.