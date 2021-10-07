Зеленський підписав закон щодо протидії антисемітизму

Закон визначає поняття «антисемітизм», забороняє юдофобію та її прояви

Документ, зокрема, дає визначення терміну «антисемітизм» та вказує перелік його проявів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні». Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, він має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Зазначається, що імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві.

Документ, зокрема, дає визначення терміну «антисемітизм» та вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

Прояви антисемітизму відповідно до закону:

заклик, приховування або виправдання вбивства;

висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;

заперечення Голокосту;

виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;

пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.

Порушення цих вимог, згідно із законом, тягнутиме за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Ідеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

У пресслужбі зазначили, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.