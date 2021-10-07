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    Зеленський підписав закон щодо протидії антисемітизму

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    Закон визначає поняття &laquo;антисемітизм&raquo;, забороняє юдофобію та її прояви - Зеленський підписав закон щодо протидії антисемітизму

    Закон визначає поняття «антисемітизм», забороняє юдофобію та її прояви

    фото з відкритих джерел

    Документ, зокрема, дає визначення терміну «антисемітизм» та вказує перелік його проявів

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні». Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    Згідно з документом, він має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

    Зазначається, що імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві.

    Документ, зокрема, дає визначення терміну «антисемітизм» та вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

    Прояви антисемітизму відповідно до закону:

    • заклик, приховування або виправдання вбивства;
    • висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження;
    • заперечення Голокосту;
    • виготовлення та поширення матеріалів з антисемітськими висловлюваннями;
    • пошкодження, руйнування або осквернення релігійних будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям.

    Порушення цих вимог, згідно із законом, тягнутиме за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Ідеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

    У пресслужбі зазначили, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.

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    Теги: закон релігія Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський підписав закон щодо протидії антисемітизму