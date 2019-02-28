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    Політика

    Рада відхилила євроінтеграційний законопроект щодо техрегламентів та оцінки відповідності

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    За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів - Рада відхилила євроінтеграційний законопроект щодо техрегламентів та оцінки відповідності
    За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів
    Фото: Главком

    За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів

    Верховна Рада відхилила євроінтеграційний законопроект щодо технічних регламентів та оцінки відповідності. За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів, а для ухвалення рішення треба було принаймні 226 голосів.

    Законопроект мав адаптувати національне законодавство в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу, а також узгодити між собою окремі норми деяких законодавчих актів.

    Проект закону передбачає уточнення вимог до інформування споживачів про певні види ризику; уточнення складу правопорушень у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання; уточнення вимог до національного органу з акредитації тощо.

    Очікувалося, що адаптація технічних регламентів і впровадження європейських стандартів підвищить конкурентоспроможність української продукції і відкриє експортерам нові ринки збуту.

    До слова, сьогодні Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9082 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази.

    Джерело: 112 Україна

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