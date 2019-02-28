Рада відхилила євроінтеграційний законопроект щодо техрегламентів та оцінки відповідності



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За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів Фото: Главком

За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів

Верховна Рада відхилила євроінтеграційний законопроект щодо технічних регламентів та оцінки відповідності. За проект № 6235 у сесійній залі було тільки 185 голосів нардепів, а для ухвалення рішення треба було принаймні 226 голосів.

Законопроект мав адаптувати національне законодавство в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу, а також узгодити між собою окремі норми деяких законодавчих актів.

Проект закону передбачає уточнення вимог до інформування споживачів про певні види ризику; уточнення складу правопорушень у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання; уточнення вимог до національного органу з акредитації тощо.

Очікувалося, що адаптація технічних регламентів і впровадження європейських стандартів підвищить конкурентоспроможність української продукції і відкриє експортерам нові ринки збуту.

До слова, сьогодні Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9082 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази.

Джерело: 112 Україна