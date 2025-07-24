Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

Протягом шести місяців з дня набрання чинності закону СБУ проведе перевірку правоохоронців, які мають доступ до держтаємниці

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» з’явився на сайті Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Раніше президент наголосив, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». На сайті можна помітити, що законопроєкт вже направлено на розгляд парламентського комітету.

Законопроєкт президента про незалежність НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради скріншот

У пояснювальній записці йдеться про те, що чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України містить потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема щодо незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроєкт має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності антикорупційних органів та забезпечити надійний захист їхньої діяльності від впливів та втручання РФ.

Законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України. Разом з тим, норми законопроєкту пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого російського впливу.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).