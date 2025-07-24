Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП
Норми документа пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб проти України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Протягом шести місяців з дня набрання чинності закону СБУ проведе перевірку правоохоронців, які мають доступ до держтаємниці

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» з’явився на сайті Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Раніше президент наголосив, що погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». На сайті можна помітити, що законопроєкт вже направлено на розгляд парламентського комітету.

Законопроєкт президента про незалежність НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради
Законопроєкт президента про незалежність НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради
скріншот

У пояснювальній записці йдеться про те, що чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України містить потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема щодо незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроєкт має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності антикорупційних органів та забезпечити надійний захист їхньої діяльності від впливів та втручання РФ.

Законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України. Разом з тим, норми законопроєкту пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого російського впливу.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Читайте також:

Теги: НАБУ САП Володимир Зеленський законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО
Що розчарувало Зеленського на саміті НАТО? Аналіз Bloomberg
26 червня, 01:21
У семи основних департаментах чи агентствах DOGE Маск отримав право переглядати записи можуть приносити користь його бізнесу
У Маска був доступ до секретної інформації – Washington Post
2 липня, 07:56
Німецький канцлер повідомляв, що країна готова придбати у США системи протиповітряної оборони і надати їх Україні
Президент повідомив, які країни готові закупити системи Patriot для України
10 липня, 19:57
Президент готовий невідкладно підписати закон про множинне громадянство
Президент готовий невідкладно підписати закон про множинне громадянство
12 липня, 22:48
Унаслідок атаки дронів на Харків є жертви
Мішенню стала енергетика. Зеленський розповів деталі нічної атаки
16 липня, 10:27
Президент обіцяв, що запропонує законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку
Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП
Сьогодні, 15:15
Французький президент намагався відмовити українського лідера від підписання закону №12414
FT: Західні політики намагалися переконати Зеленського ветувати законопроєкт про НАБУ
Сьогодні, 16:20
За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ
Нардеп Христенко отримав підозру в державній зраді та впливі на НАБУ
21 липня, 11:29
Маркарова нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня
Президент відзначив Маркарову держнагородою
21 липня, 13:30

Політика

НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП
Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ і САП
Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ і САП
Нардеп розкрив положення президентського законопроєкту про НАБУ і САП
Нардеп розкрив положення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
17K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
7903
Постраждалих – 119. Кацурін пояснив, чим отруїлись відвідувачі ресторану
5042
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua