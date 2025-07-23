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Чи «замне» влада справу Чернишова? Новий генпрокурор публічно дав обіцянку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи «замне» влада справу Чернишова? Новий генпрокурор публічно дав обіцянку
Кравченко зазначив, що особисто відвідає судове засідання у справі Чернишова
фото: скриншот з відео

Генеральний прокурор вийшов до журналістів через скандал з обмеженням повноважень НАБУ та САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що не буде забирати у САП справу проти колишнього віцепрем’єра – міністра з питань національної єдності Олексія Чернишова. Про це він зауважив під час брифінгу, передає «Главком».

«Деякі відомі журналісти заявили, коли я іще не прийшов на цю посаду, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін (Закону про обмеження повноважень НАБУ і САП, – «Главком») справу Чернишова я не заберу. Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку», – сказав Кравченко.

Генпрокурор зауважив, що відвідає судове засідання у справі Чернишова: «Я і сам піду в суд по Чернишову. Адже вважаю, що прокурори повинні ходити до суду – підтримати державне обвинувачення щодо резонансних справ: як окружні прокурори, так і обласні. Це наша робота».

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олексію Чернишову. Тоді Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».

Згодом 2 липня за Чернишова було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову, якого підозрюють у корупції. В апеляції домагатимуться його відсторонення з посади.

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Теги: Генпрокурор САП Олексій Чернишов Руслан Кравченко

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