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Голова СБУ назвав Коломойського «фанатом НАБУ»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Голова СБУ назвав Коломойського «фанатом НАБУ»
6 травня суд подовжив запобіжний захід Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка
фото: Суспільне

Малюк нагадав, що Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський – «фанат НАБУ». Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко має намір детально ознайомитися з розслідуванням справи ПриватБанку. Про це вони заявили на спільному брифінгу, передає «Главком».

Василь Малюк нагадав, що Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року. Його арешт відбувся в межах справи, яку розслідували СБУ та Бюро економічної безпеки.

«Ігор Валерійович – фанат НАБУ в нас. Ну, я трошки з ним пожив, бо він у мене сидить. То я ж, мабуть, знаю. Він: «Блін, тільки-тільки б зайшли туди (в НАБУ, – «Главком»), тільки б туди». Ну, дивний збіг обставин. А є ж інші справи... Як тільки ми закрили (Коломойського, – «Главком»), на наступний день: «Ой, прямо у нас зпід носа забрали Коломойського». А я кажу: «Та заходьте, ось він сидить. Я спеціально, щоб він ніде не дівся. Заходьте, проводьте слідчі дії до нас у СІЗО на Аскольдовому», – зазначив Малюк.

За словами Малюка, детективи НАБУ мають небагато завершених справ, що стосуються забороненої партії ОПЗЖ та агентів країни-агресора.

«Ми Коломегу закрили в тюрмі, забрали нафтопереробну, нафтовидобувну галузь, повернули в Україну. І яка до недавніх пір, поки русаки не знищили це виробництво, тільки податків на 70 млрд сплатила й прибутку 16, і всі танки заправлялися тим пальним. То ми це повернули в лоно країни, базову галузь економіки. А вони що, переморгуються? Так не буде», – наголосив Малюк.

Нагадаємо, згідно з матеріалами слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній через невиконання вимог щодо скасування та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події мали місце у Феодосії (Крим).

Як відомо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

До слова, Рада національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Тим часом Коломойський заявив, що внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає «особистою образою». Також Ігор Коломойський, який нині перебуває під слідством, програв судову справу щодо повернення собі громадянства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

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Теги: Василь Малюк Руслан Кравченко НАБУ Ігор Коломойський

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