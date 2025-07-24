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НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
Управління внутрішнього контролю НАБУ торік провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У президентському законопроєкті про НАБУ та САП вказано, що працівники бюро зобовʼязані пройти поліграф

Законопроєкт №13533, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками Національного антикорупційного бюро, які мають доступ до державної таємниці. Перевірки пропонується проводити саме Управлінню внутрішнього контролю НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу правоохоронного органу.

«Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках – усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Управління внутрішнього контролю НАБУ торік провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа. «Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників», – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Теги: поліграф НАБУ

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