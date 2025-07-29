Названо, скільки грошей принесла Україні діяльність НАБУ і САП

Економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а й кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти

Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у 2021-2025 роках державі становить 16,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«Діяльність НАБУ і САП насамперед спрямована на розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Однак це також дає державі відчутний економічний результат. Економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а також кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави», – йдеться у повідомленні.

Загалом економічний ефект за 2021-2025 роки становить 16,8 млрд грн:

2021 – 2,7 млрд грн;

2022 – 3,4 млрд грн;

2023 – 4,7 млрд грн;

2024 – 4,5 млрд грн;

2025 (перше півріччя) – 1,5 млрд грн.

«Завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн передано на потреби ЗСУ. Все це стало можливим завдяки щоденній роботі детективів та прокурорів, які захищають державу від корупції», – наголосила САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів.

Як відомо, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.