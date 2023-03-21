Рада збільшила фінансування оборони: куди підуть кошти

За законопроєкт за основу проголосували 322 народні депутати, в цілому – 325

Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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За законопроєкт за основу проголосували 322 народні депутати, в цілому – 325. Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

Як зазначила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби військових, а саме – на грошове забезпечення, харчування, та виробництво і закупівлю БПЛА.

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Підласа зауважила, що потреба у збільшенні видатків на діяльність усіх видів і родів військ зумовлена збільшенням чисельності військовослужбовців. Наприклад, у рамках проекту «Гвардія наступу» планується сформувати 8 нових бригад. Крім того, збільшення видатків необхідно через зміну прогнозу щодо ведення активних бойових дій до кінця 2023 року.

Згідно додатків до законопроєкту, додаткові кошти отримають:

Міністерство оборони у сумі 372,5 млрд грн, передусім на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ тощо;

Міністерство внутрішніх справ у сумі 98,4 млрд грн, які розподіляються між Державною прикордонною службою, Нацгвардією, ДСНС та Нацполіцією;

Держспецзв’язку у сумі 31,6 млрд грн, передусім на «забезпечення спеціальною технікою та обладнанням»;

Служба безпеки у сумі 9,3 млрд грн;

Головне управління розвідки МО у сумі 4,6 млрд грн;

Управління державної охорони, яке отримає 961,9 млн грн на охорону органів державної влади та посадовців;

Служба зовнішньої розвідки у сумі 807 млн грн;

Національне антикорупційне бюро у сумі 50,6 млн грн.

Також 19 млрд грн спрямовується на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. Кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим.